Lil Uzi Vert a remis son diamant sur le front et affiche son nouveau tattoo sur la langue

Lil Uzi s'offre un nouveau look plus qu'original avec son diamant et son nouveau tattoo.

par Team Mouv'

Lil Uzi Vert est un peu l'extraterrestre de la scène rap US et s'autorise toutes les idées les plus dingues . Dernièrement son dernier craquage a été d'acheter une planète, ( oui une planète ) et voilà qu'il revient avec un nouveau tatouage sur la langue .

Un tatouage de plus !

Ce 25 juillet, le rappeur originaire de Philly a posté une story Instagram où on le voit tirer la langue et montrer à ses millions de followers son nouveau tatouage . Le dessin est assez simple, quelques traits noirs entrecroisés sur toute la longueur de sa langue . . . un peu comme une cicatrice . Un tattoo de plus sur sa peau déjà bien remplie !

Le retour du diamant sur le front

Les fans ont pu remarquer dans cette vidéo que Lil Uzi Vert a remis son diamant d'une valeur de 24 millions de dollars sur son front . Il l'avait enlevé au mois de juin sans expliquer pourquoi, mais on imagine qu'avoir un énorme diams sur le front ne doit pas être très confortable au quotidien . Mais sur la planète Uzi Vert, le bling bling n'a pas de limite .