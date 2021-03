Lil Pump raconte qu’il ne se souvient pas avoir clashé Eminem

Il y a quelques semaines, Lil Pump avait attaqué Eminem sur ses réseaux sociaux.

par Team Mouv'

Lil Pump perd déjà la mémoire . Il y a à peine deux mois, dans une story sur son compte Instagram, Lil Pump avait attaqué Eminem sans aucune raison. Il déclarait alors : "F * ck Eminem, t'es vraiment minable, plus personne n'écoute tes vieux sons" . Cette déclaration arrivait quelques jours après la sortie de Music To Be Murdered By side B, la version deluxe de son album sorti en janvier 2020 .

Si Eminem n'a jamais répondu à cette attaque, c'est Lil Pump qui a récemment avoué au cours d'une discussion avec Fat Joe qu'il ne se souvenait pas du tout de cette déclaration . "Je n'ai jamais compris pourquoi tu avais clashé Eminem, est - ce que tu peux nous expliquer ?" demande le rappeur de 50 ans . "Qui ça ? Je ne me souviens pas du tout", répond alors Lil Pump, avant d'ajouter : "Je suis désolé pour cela" .

Fin de l'histoire ? Peut - être bien . Quoi qu'il en soit, Eminem n'a pas l'air d'être très fan de Lil Pump, et l'a déjà exprimé dans certaines de ses chansons récemment .