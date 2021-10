Lil Nas X, Young Thug et Nicki Minaj présents sur le nouvel album d'Elton John

Elton John vient de sortir un nouvel album avec Lil Nas X, Young Thug, Nicki Minaj en featuring.

par Team Mouv'

Elton John est de retour avec son nouvel album, The Lockdown Sessions, et certains des featuring peuvent paraitre assez surprenant .

Elton s'entoure

Cet album de 16 titres est une collection de collaborations qu'Elton a enregistrées pendant la pandémie de COVID - 19. On y trouve notamment des apparitions catégorisées comme "urbaine" avec Young Thug et Nicki Minaj sur Always Love You, Lil Nas X dans One of Me, ou encore 6lack sur The Pink Phantom. Le célèbre compositeur britannique avait déclaré dans un post début septembre : "Au fur et à mesure que la pandémie avançait, des projets ponctuels ont continué à surgir et j'ai fini avec une sélection de choses vraiment intéressantes et diverses, complètement différentes de tout ce pour quoi je suis connu__, des choses qui m'ont fait sortir de ma zone de confort vers un territoire complètement nouveau . "

L'attrait d'Elton John pour le rap n'est pas nouveau . En effet le feat avec Young Thug fait suite à leur collaboration de 2018 sur High, et arrive quelques semaines seulement après que le légendaire auteur - compositeur - interprète ait loué les compétences freestyle du rappeur d'Atlanta lors de BET Awards : "Je veux dire, j'ai vu Marshall [ Mathers ] le faire à Détroit, mais je n'ai jamais vu quelqu'un comme Thug arriver et faire ça", a - t - il expliqué . "À la fin, j'ai dû partir parce que je pense qu'il se sentait un peu intimidé par ma présence et je voulais juste qu'il se détende . Mais c'est juste un moment incroyable dans ma vie musicale . . . Je n'ai aucune compréhension de la façon dont les disques de rap sont montés et c'est fascinant à regarder .__"

Une prise de risque certes, mais qui risque de s'avéré payante pour Elton .