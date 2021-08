Lil Nas X : une date pour son prochain album "Montero"

Ca y est, Lil Nas X annonce enfin la date de sortie de son premier album.

par Team Mouv'

Deux ans après son EP 7, qui l'avait révélé au grand public, notamment grâce au titre Old Town Road, resté 17 semaines consécutives premier du classement Billboard, Lil Nas X avait annoncé fin juin 2021 l'arrivée de son premier album .

"Montero" arrive le 17 septembre

Lil Nas X annonce officiellement la date de sortie de son premier album studio intitulé Montero, là travers une vidéo assez spectaculaire . Montero sortira le 17 septembre 2021 pour ambiancer la rentrée de ses fans .

L'interprète du titre polémique Montero ( Call me by your name ) a également accompagné sa vidéo d'annonce avec un message destiné à ses fans où il fait part de son humeur pour la création de cet album et quelle opinion compte pour lui : "Créer cet album a été une thérapie pour moi . J'ai appris à lâcher prise en essayant de contrôler la perception des gens sur qui je suis, ce que je peux faire et où je serai . J'ai réalisé que la seule opinion de moi qui compte vraiment est la mienne .__"