Lil Nas X : son titre choc "Montero" bientôt retiré des plateformes ?

Quelques semaines après la polémique autour de son titre/clip "Montero", Lil Nas X craint une suppression du morceau sur les plateformes de streaming.

par Team Mouv'

Vous n'avez pas pu passer à côté . Il y a quelques semaines, Lil Nas X a effectué son retour avec le clip polémique de MONTERO - Call Me By Your Name qui a choqué Internet . En effet, dans celui - ci, l'artiste incarne plusieurs personnages, à la fois ange et démon . Il évolue dans un monde fantastique qui représente la dualité entre le paradis et l'enfer . Mais c'est surtout la scène finale qui a marqué les spectateurs, lorsque Lil Nas X offre une lapdance au diable avant de lui briser le cou pour récupérer ses cornes . Mais ce qui est sûr c'est que l'artiste a réussi son coup puisque le morceau était numéro un la semaine dernière aux Etats - Unis et deuxième cette semaine au classement hebdomadaire Billboard .

Le morceau bientôt supprimé ?

Lil Nas X s'est inquiété de la suppression prochaine du morceau sur les plateformes . Beaucoup de fans ont noté que le morceau n'était pas accessible sur certaines plateformes de streaming, un message repris par l'artiste . Il a déclaré : "Je ne plaisante pas, streamez Call Me By Your Name aujourd'hui parce qu'elle ne sera peut - être plus disponible demain et il n'y a rien que je puisse vraiment faire . Merci à tous pour votre soutien ! "

Cependant, le média spécialisé Billboard a publié un article pour préciser que le morceau ne sera pas supprimé des plateformes . "Billboard peut vous assurer que le morceau est toujours disponible et qu'il ne sera pas supprimé prochainement . " Plus de peur que de mal pour les fans de l'artiste .