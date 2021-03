Lil Nas X : son nouveau clip "MONTERO" choque Internet

Avec son nouveau clip "MONTERO (Call Me By Your Name)" Lil Nas X a fait réagir la toile.

Lil Nas X a décidé de faire monter la température pour 2021 : le rappeur à dévoilé un clip sensuel et provocateur pour son titre MONTERO - Call Me By Your Name. Un clip dans lequel il incarne plusieurs personnages, à la fois ange et démon, il évolue dans un monde fantastique représentant la dualité entre le paradis et l'enfer . À l'image d'une métaphore entre le bien et le mal, Lil Nas incarne un être déchu amené devant le jugement dernier pour décider de son sort. Une fois en route vers le paradis il se retrouve finalement propulsé en enfer à travers une barre de pôle dance .

Une scène finale jugée provocatrice

C'est la scène finale qui a fait réagir les internautes : cette scène équivoque révèle l'artiste en position lascive, en train d'offrir une lapdance au diable avant de lui briser le cou pour récupérer ses cornes . Si ce clip est à prendre avec du recul, certains internautes ont visiblement pris le sens au premier degré :

Provocation et éveille des mentalités

Sur son compte Instagram, le rappeur s'est exprimé à travers un post dans lequel il revient sur son titre et l'histoire qui en est à l'origine : une histoire d'amour qu'il avait promis au départ de garder secrète, mais qu'il a finalement choisi d'exploiter pour ne plus vivre dans le mensonge et s'assumer pleinement . Voici un extrait du texte : "Je sais que nous avions fais la promesse de mourir avec ce secret, mais je pense qu'il sera l'opportunité de nombreux queers de vivre en paix, sans jugement . C'est effrayant pour moi, certains seront en colère, ils diront que je mène une propagande . Mais la vérité c'est que oui, je mène une propagande pour que les gens arrêtent de juger les autres et de dicter leur choix leur vie . " Un beau message d'espoir et de tolérance dont nous manquons malheureusement encore cruellement en 2021 .