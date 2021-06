Lil Nas X répond aux haters après son baiser sur la scène des BET Awards

Heureusement, Lil Nas ne se laisse pas faire et n'hésite pas à répondre à ses détracteurs.

par Team Mouv'

Après avoir offert au public une performance remarquée lors des BET Awards, Lil Nas X doit maintenant faire face aux haters qui n'ont pas apprécié sa prestation . La 21ème édition de la cérémonie des BET Awards se tenait ce dimanche 27 juin aux Etats - Unis et réunissait les artistes les plus tendances du moment, : de Dababy, aux City Girls, en passant par Migos, ou encore Cardi B, la scène des BET s'est offert un énorme casting .

Une performance brulante

Si parmi toutes les performances, il y en a une qui a fait le buzz, c'est bien celle de Lil Nas ! En effet son passage n'a pas laissé le public indifférent . Si d'une part les réactions étaient très positives, saluant l'originalité et le "courage" de Lil Nas, d'autres ont été plus virulentes car la particularité de cette performance réside dans le fait que Lil Nas a embrassé l'un de ses danseurs . Un baiser qui a fait sensation et réveillé la colère de certains internautes qui se sont empressés pour donner leur avis non sollicités sur Twitter .

Lil Nas X remet en place les détracteurs

Face aux commentaires haineux, Lil Nas, fidèle à lui même, n'a pas hésité a en remettre certains à leur place, toujours sur un ton humoristique . En réponse à un premier tweet qui l'accusait "d'utiliser la culture africaine pour promouvoir l'homosexualité", le chanteur de 23 ans a rétorqué ceci : "Arrêtez de prétendre que l'homosexualité n'a jamais existé dans la culture africaine".

Dans un autre tweet, un internaute évoque le fait que Lil Nas "porte une robe sur le tapis rouge soit un exemple d'émasculation", ce à quoi Lil Nas a répondu que l'année 2021 "sera l'année de l'émasculation"__. Pour revoir la performance de Lil Nas se passe ici .