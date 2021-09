Lil Nas X : “Old Town Road” devient le single le plus vendu de l’histoire

Lil Nas X, son tube "Old Town Road" explose les records et devient le premier album "Gold & Platinium".

par Team Mouv'

Alors que le rappeur de Georgie vient de sortir son tout nouvel album Montero, son ancien tube vient de dépasser un nouveau record .

Certifié d'or et de platine

Le 22 juillet 2019, Old Town Road devient le troisième titre à se maintenir 16 semaines consécutives au premier rang du Billboard Hot 100, exploit qu'aucune chanson n'avait jamais dépassé, et que seule Despacito en 2017 et One Sweet Day de Mariah Carey et Boyz II Men en 1995 sont parvenus à égaler . Sept jours plus tard, Old Town Road devient la toute première chanson à rester 17 semaines n°1 du Billboard Hot 100 .

Deux ans plus tard le featuring avec Billy Ray Cyrus ne cesse de prendre de l'ampleur . En effet, selon la Recording Industry Association of AmericaIl ( RIAA ) le titre à succès vient e devenir le premier de l'histoire à être certifié "Gold & Platinium" ( or et platine ) . Cette certification correspond 15 millions de singles vendus, soit 15 fois single de diamant .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour fêter cet exploit Lil Nas X a insisté pour que tout le monde aille streamer son tout nouvel album Montero . Le musicien a sorti son projet vendredi dernier, après l'avoir littéralement mis au monde pendant la campagne de lancement . On lui souhaite donc que son "bébé" connaisse le même succès que son ancien tube .