Lil Nas X : numéro 1 du Billboard avec “Montero (Call Me By Your Name)”

Sur fond de controverses et de shitstorm de l'espace, le nouveau single de Lil Nas X a atteint la première place du Billboard Hot 100 singles. Le titre est le deuxième numéro 1 de Lil Nas X, après le record de 2019 avec "Old Town Road".

Lil Nas X ne laisse personne indifférent, ce jeune rappeur de 21 ans a su se faire une place tout en haut, son dernier single "Montero ( Call Me By Yout Name ) " est numéro 1 du très prestigieux Billboard Hot 100 singles, il avait déjà pété les records en 2019 avec son titre mélangeant country et rap : "Old Town Road".

Cependant, la situation doit avoir un goût différent puisque Montero aka Lil Nas X a défrayé la chronique en proposant un titre sulfureux et très personnel qui a choqué internet. La scène finale dans laquelle le rappeur offre un lapdance au diable avant de lui briser le cou pour récupérer ses cornes a laissé beaucoup d'homophobes sur le cul ! Le jeune homme s'est pris des torrents d'insultes . . . Puis, Lil Nas X s'est retrouvé dans un imbroglio juridique opposant Nike à MSCHF, une polémique qui a gagné sa place sur Wikipédia sous le nom de : "L'affaire des baskets sataniques" . . .

Lil Nas X revient en TT mais cette fois - ci c'est pour un record et le rappeur s'est délecté de cette nouvelle sur son compte Insta :

"L'année dernière, j'étais assis dans mon appartement et je pensais que c'était fini pour moi . J'essayais tellement d'être parfait, de plaire à tout le monde et de ne pas me faire d'ennemis . Cela m'étouffait sur le plan créatif . Je m'apitoyais tellement sur mon sort . Mais à cette époque en 2020, je me suis ressaisi, moi, Daytrip, Omer et Roy avons travaillé pendant des mois . Un jour de juin, je travaillais sur une chanson et je me suis retrouvé à quitter le studio toutes les 10 minutes pour pleurer . Mais je n'ai pas arrêté de travailler, une mélodie m'est venue à l'esprit . Mais je n'ai pas arrêté de travailler, une mélodie m'est venue à l'esprit : "Call me when u want na - na - na - na na", et j'ai su qu'elle avait quelque chose de spéciale . Un an plus tard, c'est la plus grande chanson du monde__ . Merci beaucoup les gars . Nous devons décider de notre propre destin, ne jamais laissez le monde décider pour VOUS ! "