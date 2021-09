Lil Nas X finit en boxer aux MTV Video Music Awards

Lil Nas X s'est fait remarquer avec son look aux MTV Video Music Awards et a fait son show en boxer.

par Team Mouv'

Lil Nas X a capté tous la lumière lors des MTV Video Music Awards ! C'est surtout ses looks sur le tapis rouge et sur scène qui ont fait le buzz ! Le chanteur a multiplié les tenues extravagantes et a twerké devant tut le monde en boxer rose !

Lil Nas X - travagant

Le chanteur de Montero est arrivé sur le tapis rouge des MTV VMA coiffé d'une coupe mulet XXL et vêtu d'une tenue Versace échancrée au niveau de la poitrine et avec une traine . Lors d'une interview sur les marches, il a demandé à la journaliste si elle aimait son look et embarrassée elle répond : "Je ne vais pas dire que je déteste le look, mais passons à autre chose . " Dur !

Lil Nas X a interprété son titre Industry Baby sur scène accompagné de danseurs . Toujours prêt à faire le buzz, le chanteur a laissé Jack Harlow poser son couplet et est réapparu en boxer rose devant les spectateurs puis . . . s'est mis à twerker ! Par la suite il a remporté le prix de "la vidéo de l'année" grâce au clip de Montero . Devant le public il n'a pas manqué de lâcher un "En avant l'agenda gay", une petite provoc' pour ses haters .

