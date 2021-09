Lil Nas X et Jean-Paul Gaultier s'unissent dans une capsule satanique

Le rappeur de "Montero" s'associe avec Jean-Paul Gaultier dans une collection hors du commun.

par Team Mouv'

Après le succès de Montero et Old Town Road, Lil Nas X est au sommet. Tout semble réussir au jeune artiste, et son aura n'en est que renforcée . Pour compléter son tableau de victoires, ce dernier a choisi de s'associer à Jean - Paul Gaultier dans une collection spéciale .

L'artiste originaire de Georgie avait évoqué sur les réseaux sociaux une prochaine "grande annonce", et il ne nous a pas déçus: l'icône queer a en effet lancé une capsule de vêtements haut - de - gamme avec la marque de luxe Jean - Paul Gaultier .

Une collaboration queer et satanique

Le projet se limite à 666 pièces, et, à l'image du rappeur, il va au - delà des genres . Colorés, baroques et légèrement sataniques ( ce qui n'est pas sans rappeler les "sneakers de Satan" que l'artiste avait déjà créées ) , les imprimés de la collection capsule s'inspirent des années 2000. La pièce centrale de ce travail est un t - shirt en tulle inspiré du fameux mesh du début du millénaire, disponible sur internet au doux prix de 333$.

Si la griffe de luxe a choisi Lil Nas X, ce n'est pas par hasard : comme lui, la maison se bat depuis des années pour l'acceptation des différents genres et sexualités, et a voulu réaliser avec le rappeur "une ode à l’expression queer, la créativité et l’acceptation de soi". Par ailleurs, pour celui - ci, c'est le moyen d'asseoir son image d'icône de la mode après une apparition remarquée en Versace au Met Gala . . . la collaboration entre les deux archétypes du mouvement LGBT + semblait donc évidente .

Ce travail commun ravira sans doute tour tous les fans de mode et de Lil Nas X . Ce dernier sait décidément où apparaître et à quel moment, et il n'a sans doute pas fini de nous surprendre .