Lil Nas X et Jack Harlow balancent un clip pour répondre aux haters

Un clip déjanté pour tourner en dérision son procès avec Nike et ses haters.

Il y a quelques jours, Lil Nas X nous a teasé le clip d' _Industry Baby_avec des extraits où il fait une parodie de son procès pour Nike et déjà avec ces quelques secondes le rappeur ne fait pas dans la dentelle . Le clip entier vient enfin de sortir il y a seulement quelques heures ce vendredi 23 juillet 2021 et fait déjà le buzz .

Le procès Nike et les "satan shoes"

Ce clip illustre le single Industry Baby produit par Kanye West et Take a day trip. Ici, Lil Nas X est en featuring avec un autre rappeur : Jack Harlow. Le fier détenteur d'un Grammy Awards utilise sa notoriété et sa créativité pour démonter les haineux qui le persécutent sur Internet . Depuis le procès avec Nike sur les fameuses "satan shoes", le rappeur est encore une nouvelle fois la cible de propos racistes et homophobes et d'autres l'accusant d'être sataniste .

Une claque pour les haineux et les homophobes

Dans cette parodie du procès les jurys déclarent "Mesdames et messieurs les jurés, il s'agit de bien plus que de chaussures ( . . . ) M . Nas X, êtes - vous gay ?" . Suite à ce procès, Lil Nas X passe à la case prison où il se retrouve avec un groupe de danseurs . . . nus . La chorée est signée Sean Bankhead à qui l'on doit aussi le sulfureux twerk sur les genoux du diable dans le clip Montero. Un scénario à la Orange is the New Black dans une prison où il essaie de s'échapper . Le rappeur originaire de la région de Géorgie s'assume à 100 % et surfe même sur la vague de haine qu'il reçoit pour créer des bangers . . . Et ça pour le coup c'est ce qu'on appelle détruire le game .

Homosexuel assumé, dans ce clip il le montre à coup de punchlines sur son orientation sexuelle et de clins d'oeil à l'univers queer . Comme le rapporte NBCNews , le jeune rappeur vient de publier une lettre touchante destinée à lui petit où il écrit "Je sais que nous avons promis de mourir avec le secret, mais cela ouvrira des portes à de nombreuses autres personnes queer pour simplement exister". Le combat n'est pas fini et Lil Nas X nous réserve surement d'autres vidéos pour casser les codes de l'industrie .

