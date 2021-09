Lil Nas X et Elton John s’éclatent dans la nouvelle campagne Uber Eats

Les deux stars de la musique américaines se sont retrouvées sur le tournage des dernières publicités Uber Eats. Attention, c'est très, très feel good.

par Team Mouv'

Alors qu’Uber Eats est en pleine campagne de publicité aux Etats - Unis, de nombreuses stars ont été invitées pour rejoindre le casting de leurs vidéos promotionnelles . Parmi elles, Lil Nas X et Elton John, qui ont été conviés pour la dernière réalisation de la compagnie de livraison américaine .

Couleurs flashy, plumes, strass, paillettes : on ne pouvait pas en attendre moins de la collaboration entre Elton John et Lil Nas X, deux icônes gays du paysage musical américain . Pour la campagne Tonight I’ll Be Eating ( "ce soir je vais manger" ) , les deux artistes se sont rencontrées autour de plusieurs spots aussi joyeux que hauts en couleur .

Lil Nas X et Elton John sont même allés jusqu’à échanger leurs looks : alors qu’Elton a enfilé un des iconiques tailleurs colorés du rappeur, ce dernier s’est paré d’un costume excentrique que portait la star du rock dans le Muppet Show en 1977 .

Même si l’association des deux stars peut surprendre à première vue, tant leurs univers musicaux sont différents, ce n’est en fait pas la première fois qu’on les voit travailler ensemble . Lil Nas X et Elton John avaient déjà collaboré sur une chanson qui sortira sur les albums des deux musiciens, The Lockdown Sessions pour Elton et Montero pour Lil. Les deux artistes, qui semblent beaucoup s’apprécier, n’ont pas lésiné pour montrer leur plaisir de s'associer, et leur joie est communicative .

Rendez - vous le 17 septembre pour découvrir l’album de Lil Nas X, dont il avait annoncé la naissance par une photo atypique et décalée, et son featuring avec l’icône du rock .