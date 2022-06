Lil Nas X en studio avec... la moitié de Daft Punk : Thomas Bangalter

Un des Daft Punk, Thomas Bangalter, a été aperçu en studio avec Lil Nas X.

par Team Mouv'

C'est LA collab auquel personne ne s'attendait : Thomas Bangalter, plus connu comme étant un des deux Daft Punk, a été vu avec Lil Nas X. On vous explique tout.

Daft Punk, ce n'est peut-être pas totalement du passé : un des deux acolytes a été aperçu en studio, un an après que le groupe a annoncé sa séparation. Cette fois, ce n'est pas avec son fameux duo, Guy-Manuel de Homem-Christo, que Thomas Bangalter a été reconnu, mais bien en compagnie de Lil Nas X, qui vient de faire son retour sur les réseaux. Une association qui ne passe pas inaperçue.

Une collab' qui risque de faire du bruit

En effet, deux univers musicaux radicalement différents se rencontrent ici : entre le rappeur de Montero et la moitié de Daft Punk, on passe de l'électro au rap. Et c'est justement ce qui rend cet échange si surprenant et croustillant : alors que le rappeur américain a posté en story une photo accompagnée du musicien français (qui joue de la guitare sans regarder la caméra), le résultat de leur collaboration reste encore un mystère.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Au-delà de leurs styles de musique différents, que partagent les deux artistes ? Le goût du risque, l'amour de la pop et l'envie de jouer avec les codes, mais surtout un talent indéniable pour trouver des mélodies accrocheuses et efficaces. Bref, à eux-deux, Thomas Bangalter et Lil Nas X pourraient bien être en train de nous préparer un gros, gros banger.

Il faudra attendre encore un peu pour en savoir plus, mais cette simple story aura réveillé les espoirs des fans, qui, non contents de retrouver le rappeur américain, pourront sans doute profiter d'un revival du groupe électro le plus mythique de France.