Lil Nas X s'amuse de son jugement contre Nike avec une vidéo TikTok

Après la polémique autour des "chaussures du diable", Lil Nas va se retrouver devant la justice face à Nike.

C'était il y a quelques mois, le rappeur Lil Nas X créait la polémique avec une "chaussure du diable" : un modèle de Nike Air Max 97 en collaboration avec le collectif d'artistes MSCHF . Cette collaboration s'annonçait en parallèle de la sortie de son clip sulfureux Montero dans lequel l'artiste apparait en train de faire une lapdance sur le Diable .

La riposte de Nike

Si Lil Nas est aujourd'hui un artiste qui maitrise la communication par provocation, il se pourrait bien que certaines de ses tentatives aient des conséquences déplaisantes . En effet, s'attaquer à Nike ne reste visiblement pas sans conséquences puisque ces derniers après la polémique de la chaussure satanique ont porté plainte contre le collectif MSCHF et Lil Nas par la même occasion . Si Nike et le collectif avaient pourtant trouvé un accord : un rappel de toutes les chaussures pour stopper leur circulation, il semblerait que l'entente soit de courte durée . Comme le rapporte Hip Hop Dx, c'est ce lundi 19 juillet qu'une audience au tribunal aura lieu . Une nouvelle que Lil Nas ne semble pas prendre très au sérieux puisque ce dernier, toujours avec son humour, en a profité pour faire un Tiktok quelques jours plus tôt pour se moquer de la situation : "Quand tu passes devant le tribunal lundi pour les chaussures du diable mais ton label veux que tu fasses des TikToks"

Pour le moment, on ne sait pas de quoi il en retournera lors de ce procès, on espère que les parties impliquées trouveront un accord raisonnable !