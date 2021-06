Lil Nas X annonce la sortie de son premier album solo

La date de sortie est encore inconnue mais Lil Nas X dévoilera bientôt son premier album "Montero".

Deux ans après son EP 7, qui l'avait révélé au grand public, notamment grâce au titre Old Town Road, resté 17 semaines consécutives premier du classement Billboard, Lil Nas X a annoncé ce mardi 29 juin 2021 l'arrivée de son premier album .

Une esthétique Marvel

L'artiste l'a annoncé sur ses réseaux sociaux à travers une vidéo trailer qui mélange les images de ses clips, Old Town Road, Panini, Holiday et Montero ( Call Me by Your Name ) ainsi que sa dernière performance aux BET Awards . En mode super - héros, Lil Nas X reprend dans ce visuel les codes d'ouverture des films Marvel .

Après deux ans de succès fulgurant, l'artiste dévoilera donc un premier album attendu . Le rappeur est également connu pour ses prises de position engagées en faveur des droits LGBT + , après avoir lui - même dévoilé son homosexualité en juillet 2019 . Il s'est récemment retrouvé au cœur des débats en embrassant son danseur lors de sa performance à la cérémonie des BET Awards, qui a eu lieu le 27 juin 2021 .

Selon le magazine américain Variety, le titre Montero ( Call Me By Your Name ) et son tout dernier single, Sun Goes Down, devraient figurer sur l'album dont on attend encore la tracklist et la date de sortie .