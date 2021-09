Lil Nas X "accouche" de son nouvel album "Montero"

Le rappeur le plus LGBT du game a enfin donné naissance à son album "Montero".

par Team Mouv'

Après l'annonce haute en couleur de la "grossesse" de son premier album, une baby shower dans les règles de l'art et quelques semaines d'attente impatiente, le nouvel Album de Lil Nas X est enfin dispo partout . Et il envoie du très, très lourd .

A 22 ans, Lil Nas X sort ce vendredi 17 septembre son premier album. On y retrouve des gros hits commeCall Me by your name, Industry Baby et Sun goes down, mais aussi un gros lot de nouveautés . Au programme, 40 minutes comprenant 17 tracks rythmées de featuring avec Doja Cat, Elton John, Megan Thee Stallion, Cyrus et Jack Harlow. Le rappeur y raconte ses rêves, ses peurs et son parcours, le tout sur des beats vibrants, avec un flow efficace .

L'ascension fulgurante d'une icône LGBT

Montero est en fait un titre éponyme : de son vrai nom Montero Lamar Hill, le jeune rappeur est né en 1999 en Georgie . Après une enfance compliquée, il commence à s'exprimer sur les réseaux sociaux - des vidéos drôles sur facebook, instagram puis twitter. C'est seulement en 2018 que le jeune artiste, fauché, hébergé par sa soeur, décide de tout quitter et de se lancer dans la musique . Aussitôt, c'est le hit, avec Old Town Road .

Le début d'une carrière impressionnante de succès qui renverse les codes du rap : le rappeur affirme et revendique le fait d'être gay, et bouleverse l'image viriliste du rap. Mainstream mais révolutionnaire, son talent, son engagement et son amour de lui - même l'ont poussé en haut des charts .

Avec Montero, Lil Nas X nous en met encore plein les yeux, et on ne peut que lui dire : chapeau .

