Lil Kim veut faire un battle Verzuz contre Nicki Minaj

Lors d'une interview pendant les BET Awards dimanche dernier à Los Angeles, Lil Kim a réouvert les hostilités contre sa veille ennemie Nicki Minaj et partirait volontiers sur l'idée d'un Verzus...

par Team Mouv'

La 21ème édition des BET Awards qui se tenait ce dimanche 27 juin et a été riche en émotions . Entre la révélation de grossesse de Cardi B et les diverses récompenses pour Silk Sonic, H . E . R . , Chris Brown, Megan Thee Stallion, The Weeknd. . . le public s'est régalé et en bonus il a même eu le droit à un hommage à Queen Latifah interprété par Lil' Kim qui est montée sur scène avec un look futuriste .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Une performance remarquée suivie d'une petite interview sur le tapis rouge avec DJ Envy, l'animateur de l'émission de radio "The Breakfast Club" sur Power 105 . 1, dans laquelle Lil Kim a pu confier vouloir affronter Nicki Minaj dans le célèbre Verzus de Timbaland et Swizz Beatz .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Une réponse qui semblait évidente presque téléphonée, mais l'idée d'une rencontre entre les deux rivales a bien excité les internautes et surtout Lil Kim . . .

Une rivalité veille de plus de 10 ans !

Pour ceux ou celles qui n'ont pas suivi le différent, il date de 2007 et ferait suite à différents plagiats, des photos de couverture un peu trop souvent similaires . . . Une petite guerre du divertissement, vieille des années 2010, que certains souhaitent réveiller pour voir s'affronter les deux rappeuses iconiques .

Actuellement concentrée sur la promotion de sa nouvelle mixtape, Nicki n'a même pas pris le temps de répondre et ses fans ont carrément pris ça à la légère . La cause : la petite différence d'âge et surtout le gros manque de notoriété de Lil Kim notamment chez les jeunes .

Mouv' te donne d'ailleurs rendez - vous avec les BET AWARDS, LA cérémonie musicale à ne manquer sous aucun prétexte, mardi 29 juin à 20h45 sur BET . Découvre aussi les 15 battles Verzuz qu'on aimerait voir dans le rap français . . .