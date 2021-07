Lil Kim lâche des gros dossiers sur 50 Cent

Il semblerait que 50 Cent se soit attaqué à la mauvaise personne cette fois-ci...

50 Cent a finalement trouvé une adversaire de taille sur les réseaux : en effet, ce dernier, habitué à troller tout internet, s'est attaqué à l'une des doyennes du rap us, la légendaire Lil Kim.

La blague de trop ?

Pour rappel, le 28 juin dernier se tenait la cérémonie des BET Awards et Lil Kim faisait partie de la liste privilégiée des invités . Lors de sa performance sur scène Lil Kim s'est dévoilée au public avec une tenue de scène assez originale qui n'a pas manqué de faire réagir la toile et c'est 50 Cent qui en a profité pour se moquer de la rappeuse . N'ayant visiblement pas apprécié la capuche Prada que cette dernière portait, 50 Cent s'est amusé à la comparer à une chouette en postant sur son Instagram ( la photo a depuis été retirée ) un montage de Lil Kim et une chouette, côte à côte .

Bonne joueuse, l'interprète de Crush On You a reposté le montage sur son compte Instagram et a tenu à répondre à son troll sans mettre de gants . C'est tout simplement en révélant qu'il y a quelques années elle lui avait mis un râteau alors qu'il tentait de la séduire . Une bombe qui terminé le débat et rendu silencieux 50 Cent . Voici ce qu'on peut lire en commentaire : "Hilarant . Ça ne me touche même pas . Ma famille et mes amis sont plus en colère que moi . Des conn * * * * * comme ça ne me m’atteignent pas parce que je suis toujours cette bad b * * * * , 50 Cent, je vois que tu es toujours touché par ce dîner auquel tu m’as invitée et que j’ai dû refuser . Laisse tomber, tu as une belle petite amie, j’ai un mari aimant . Laisse tomber" .

Une victoire par K . O pour Lil Kim qui sait finir une embrouille en beauté ! Pour ajouter du piment, elle a même précisé qu'elle évoquait cette histoire plus en détail dans son autobiographie, Lil Kim: The Queen Bee, attendue d’ici la fin de l’année dans les librairies .