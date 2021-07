Lil Durk révèle avoir manqué un feat sur le prochain album de Kanye

Lil Durk aurait raté l'occasion de faire partie du gros casting sur le prochain album de Kanye.

par Team Mouv'

Comme on vous l'annonçait, la sortie imminente du prochain album de Kanye West, intitulé Donda en hommage à sa défunte mère, est au centre de l'attention . Si pour le moment aucune date de sortie officielle n'a été confirmée, de nombreuses informations commencent à fuiter .

Premières révélations

Parmi ces premières fuites, il y a le gros casting ( supposé ) attendu sur l'album : c'est via un post Instagram, que le compte Waves ctrl a dévoilé la possible tracklist et les featurings prévus avec : Travis Scott, Tyler The Creator, Lil Baby, Post Malone, Playboy Carti, Griselda . . .Une information qui n'a pas été confirmée mais qui donne déjà très envie si elle s'avère juste . Cependant, il y a un rappeur qui aurait souhaité apparaitre dans cette liste de feats et c'est Lil Durk . Ce dernier a révélé au hasard avoir loupé l'occasion d'être présent sur l'album : en effet, ce dernier a simplement commenté un post en écrivant "J'ai raté le jet ( emoji triste ) tant pis, on verra pour le prochain" sous le post du blogueur Justin LaBoy qui a fait partie des privilégiés qui ont pu écouter Donda en exclusivité . Plus tôt dans l'année, Lil Durk avait été aperçu en compagnie de Kanye West, il reste peut être une chance pour intégrer un feat bonus entre les deux artistes .

Le moins que l'on puisse dire c'est que l'album sera surement l'un des plus gros projets de l'année à en juger les propos de Justin qui encense déjà l'album : "Kanye a joué son nouvel album pour @KDTrey5 et moi la nuit dernière à Vegas . Gars ! La production est au dessus du temps et les lyrics donnent l'impression que Kanye à la dalle comme à ses débuts ! Celui qui prévoit de sortir un son bientôt devrait reporter son projet . " Un commentaire qui fait monter la pression et l'attente intenable de découvrir l'album dès que possible .