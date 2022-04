Lil Durk invite 50 Cent à performer "Many Men" en concert à NY

50 Cent en invité surprise de Lil Durk en concert à NY.

par Team Mouv'

Alors que le débat sur le titre de Roi de New York fait rage parmi une nouvelle génération de rappeurs, Lil Durk a rappelé à ses fans qui était l'un des anciens propriétaires de la couronne, lors de son "7220 Tour" qui s'est déroulé à New York dimanche 24 avril soir.

Jeune respecte ancien

Devant la foule du Hammerstein Ballroom de Manhattan, le rappeur de Chicago a fait venir sur scène 50 Cent en tant qu'invité surprise. Quelques mois seulement après son apparition à l'envers lors du Super Bowl LVI Halftime Show, le natif du Queens, à New York, a interprété son titre classique Many Men (Wish Death) devant un public en feu.

Un single international et certifié or a presque 20 ans, mais qui continue de résonner dans le paysage rap actuel, ayant même été repris par Pop Smoke, sur Got It on Me, et 21 Savage, sur Many Men, ces dernières années.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Malgré leur différence d'âge de près de deux décennies, le fait que Lil Durk et 50 Cent partagent la scène n'est pas surprenant, étant donné qu'ils ont récemment uni leurs forces sur Power Powder Respect, la chanson phare de la série de 50 Cent, "Power Book IV : Force".

Avec cette invitation, Lil Durk prouve le respect qu'il a envers la légende de G-Unit, qui a certainement du, fortement, l'inspirer dans la manière de gérer sa carrière.