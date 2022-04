Lil Durk dévoile l'énorme cachet pour ses shows

Après son récent succès, Lil Durk a revu ses prix à la hausse pour ses concerts et c'est loin d'être fini.

par Team Mouv'

Alors qu'il vient de dévoiler la date de sortie de son futur projet, Lil Durk continue d'attirer l'attention et cette fois à propos des montants qu'il demande en cachet.

Fort du succès de son premier album numéro un des ventes rap aux États-Unis, le boss de son label OTF a élevé ses prix et l'a fait savoir sur Instagram en confirmant une performance à 500 000 dollars avec une légende bien explicite :

Je viens de me faire 500 000 dollars pour un concert...

Des tarifs à la hausse !

Voilà qui est dit. On savait qu'à l'époque de son album The Voice, il prenait environ 200 000$ par performance. Récemment apparu sur le podcast Full Send, Lil Durk a aussi révélé qu'il facture 350 000 $ pour un couplet s'il n'y a pas de relation entre lui et l'autre artiste...

Si je ne vous connais pas, je ne vais pas mentir, vous devez dépenser 350 000 $ pour un couplet

On se demande donc quel prix a bien pu payer Lacrim pour son nouveau morceau en feat avec la star de Chicago, 8 huit ans après leur première collab... Alors même si ce n'est pas le prix d'un feat avec Kendrick ou Drake, c'est quand même un sacré investissement.