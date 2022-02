Lil Durk annonce la date de son nouvel album

Lil Durk dévoile la date de sortie de son futur projet.

par Team Mouv'

L'un des auteurs du hit surprise de ce début d'année s'apprête à sortir un nouvel album.

Rendez-vous le 22 février

Depuis son apparition dans Laugh Now Cry Later de Drake, Lil Durk n'a cessé d'être productif. Le rappeur a clôturé l'année 2020 avec la sortie de The Voice puis est revenu en force en 2021 avec la sortie d'une nouvelle compilation OTF et de son album conjoint avec Lil Baby, The Voice Of The Heroes.

Aujourd'hui, le rappeur se prépare à sortir son prochain album, 7220. Inspiré par l'adresse de sa grand-mère à Chicago, Durk s'est rendu sur Instagram où il a posté une image de lui avec la mention "Mon album sort le 22/02/22 le même jour que Kanye West".

Le rappeur de Chicago a donc pris un petit risque en voulant sortir son projet le même jour que l'auteur de Donda, même si l'on sait qu'il est fort possible que Ye ne respecte pas son engagement.