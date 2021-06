Lil Baby x Lil Durk : un nouveau morceau avant l'album

En attendant l'album qui sortira ce vendredi, Lil Baby et Lil Durk font monter la pression avec la sortie d'un premier extrait du projet.

par Team Mouv'

Après avoir annoncé la date de sortie de leur très attendu album The Voice of the Heroes pour le 4 juin, Lil Baby et Lil Durk ont dévoilé cette nuit le premier single du projet, au titre éponyme .

Voice of the Heroes est accompagné d'un clip réalisé par Daps qui suit le duo à Oakland, la ville natale de Baby . Parallèlement à cette sortie, Baby et Durkio ont également partagé la pochette de leur album, le premier confirmant que le projet comportera bien 18 morceaux.

Voice of the Heroes est le quatrième titre que les deux artistes ont sorti en collaboration au cours des 12 derniers mois . L'année dernière, Lil Baby a participé à deux des projets de Durk : Just Cause Ya'll Waited 2 et The Voice : Deluxe. Le duo s'est de nouveau retrouvé en avril pour Every Chance I Get, un titre phare de l'album Khaled Khaled de DJ Khaled .