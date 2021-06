Lil Baby veut créer un ring pour des vrais combats de rappeurs

Lil Baby a trouvé une idée qui risque de plaire à Booba.

par Team Mouv'

Les combats de boxe amateurs entre stars font le buzz : le monde du sport de combat fait vendre et ça donne parfois des idées loufoques . Il y a un jour a eu lieu un évènement très attendu par les internautes un combat Tiktok VS Youtube . Intitulé le Social Gloves: Battle Of The Platforms Event hier il a réuni le tiktokeur Bryce Hall et le youtubeur Austin McBroom . Le tournoi met en lumière tous les domaines en vogue en ce moment : boxe, la musique, les esports, les sneakers et les NFT . Au programme bagarre, cryptomonnaie et stars du hip - hop comme DJ Khaled, Lil Baby, Migos, Trippie Redd et le rappeur Latto .

Dans une interview avec présentateur Charlamagne Tha God, Lil Baby révèle son idée : pourquoi pas lier rap game et sport de combat ? Eh oui, les rappeurs passent leur temps à faire des joutes verbales mais peu passent vraiment à l'acte . Le rappeur veut créer un ring spécial pour où les kickers américains pourront aller jusqu'au bout de leurs clashs . On imagine même pas si l'idée arrive jusqu'aux oreilles de Booba : octogone toutes les semaines .

Les rappeurs pourraient "monter sur le ring pour régler leurs affaires . "

Dans l'extrait, l'artiste s'explique :"Ce que je remarque, c'est que tout le monde aime se parler sur les médias sociaux mais, mec, ils pourraient mettre des gants et monter sur le ring pour régler leurs affaires . "_Le rappeur d'Atlanta n'a pas l'air de rigoler et est prêt à créer un vrai ring pour les rappeurs . Charlamagne a été direct convaincu "Je pense que tu peux le faire" . _ Lil Baby est visionnaire, rien ne fait plus le buzz aujourd'hui que les clash de rappeurs et les combats de boxe .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



La compétition Social Gloves: Battle Of The Platforms Event met le monde entier en ébullition avec une stratégie de communication tentaculaire : sneakers en édition limitée créées par Dexter The Creator, création de cryptomonnaie, rediffusion en live haute technologie, guests de qualité . Lil Baby a du flair et il risque de pas être le dernier à miser sur ce sport .