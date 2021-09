Lil Baby : un fan monte sur scène et se fait jeter salement par la sécurité

Mauvaise initiative pour ce fan qui regrette certainement d'être monté sur scène et d'avoir interrompu le concert.

par Team Mouv'

Actuellement dans le top 3 des meilleures ventes de single en 2021 avec Girls Want Girls featuring Drake, Lil Baby est au sommet de sa carrière, enchaine les concerts et n'a donc pas le temps d'être perturbé . Récemment en tournée en Caroline du Nord avec Lil Durk, il a dû faire face à un fan un peu trop motivé . . .

"Mec, qu'est - ce que tu fous ?"

Alors qu'il était tranquillement en train d'interpréter son moreau "Yes Indeed" ce samedi 11 septembre au PNC Music Pavilion de la ville Charlotte, un gars déboule soudainement en courant, un peu trop déterminé, en espérant pouvoir checker la star pendant sa performance .

Lil Baby : capture écran de la vidéo du fan qui l'interrompt pendant son concert

Immédiatement le vent a soufflé, Lil Baby a baissé les bras et l'a regardé avec beaucoup d'interrogation, en mode t'es sérieux là comment t'es arrivé ici, en sachant très bien ce qu'il allait se passer pour lui dans les secondes à venir . Le DJ stop le son, et lui demande ce qu'il faisait . Le fan se fait tout de suite huer par la foule et comprend rapidement qu'il ne va pas pouvoir rester longtemps là où il est .

Lil Baby : capture écran de la vidéo du fan qui l'interrompt pendant son concert

Lil Baby : capture écran de la vidéo du fan qui interrompt son concert

Fallait pas monter sur scène !

Quelques secondes après cette courte interruption sans aucun sens, le vigile déboule avec sa meilleure technique de krav maga et traine ce jeune inconscient en dehors de la scène . Un aléa du direct bien maitrisé, qui aura certainement ajouté un peu d'adrénaline à ce concert déjà bien ambiancé, qui a repris immédiatement avec le passage de Dababy . L'artiste de Quality Control Music terminera le Back Outside le 15 octobre en Floride . En espérant que tout ce passe bien pour le reste de ses concerts .

D'ici là, ( re ) découvre Hurricane, son feat avec Kanye West et The Weeknd .