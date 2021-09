Lil Baby bosse son prochain album : “il doit être différent”

Lil Baby prépare la suite de ses projets, lance un appel aux beatmakers et prépare ses fans.

par Team Mouv'

Récemment interrompu lors de son dernier concert par un homme qui a cru qu'il pourrait monter sur scène et checker la star en plein concert comme si de rien n'était, Lil Baby continue plus que jamais d'ambiancer ses fans et vient tout juste de délivrer deux featuring à succès . Un pour le nouvel album de Drake et l'autre pour celui de Kanye West, mais le rappeur pense déjà à la suite .

Une suite qu'il envisage autrement puisqu'il a avoué avoir besoin de nouvelles productions résolument différentes et a lancé un appel sur Twitter qui a crée beaucoup d'engouement .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

De la trap au R & B

Fort de ses récentes collaborations avec le Certified Lover Boy et Ye, Lil Baby a déjà pu expliquer que travailler avec Drake l'avait fait progresser et avait amélioré ses compétences en écriture . Une influence qui se fera clairement ressentir sur son prochain album puisqu'il ne se contentera plus d'improviser !

Mon prochain album, je l'écris

L'artiste favori de Lil Wayne signé chez Quality Control Music, Motown, Capitol Records sera donc bientôt en mesure de nous proposer une autre facette de sa personnalité musicale, qu'il a l'air de vouloir cultiver à fond .

Son dernier album My Turn sorti en 2020 s'inscrivait clairement dans le style trap/drill avec des feats avec Future, Lil Uzi Vert, Young Thug, Moneybagg Yo . . .

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

On attend ça avec impatience . . . En attendant sache que Rick Ross a enfin obtenu son permis de conduire !