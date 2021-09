Lil Baby râle car il ne reçoit pas assez de soutiens-gorge pendant ses concerts

Lil Baby fait un petit caprice de star.

par Team Mouv'

Récemment approché de très prêt par un fan qui est monté sur seine avant de se faire jeter comme une chips par la sécurité, Lil Baby est actuellement en tournée et achèvera le Back Outside le 15 octobre en Floride . Dans le top 3 des meilleures ventes de single en 2021 avec Girls Want Girls featuring Drake, Lil Baby est au sommet de sa carrière mais malgré ça il a trouvé le moyen de pousser un petit coup de gueule sur ses réseaux, pour une raison plus ou moins sérieuse . . .

En effet, il se serait plaint d'avoir reçu que 2 soutiens - gorge lors de son dernier concert à Albuquerque, au Nouveau - Mexique . .

Une contrariété pour le jeune rappeur originaire d'Atlanta qui s'est vraiment pris pour un sexe symbole, et qui n'a pas hésité à marquer sa déception avec une story Instagram .

Pourquoi je n'ai que deux soutiens - gorge ?

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Les réactions des internautes

Immédiatement relayé par les blogs, les réactions ont été nombreuses . Une remarque qui a bien fait rire les internautes, qui n'ont pas manqué de lui rappeler leur réalité économique.

Ce soutien - gorge Victoria Secret trop cher pour le jeter !

Maintenant que ses fans sont prévenues, elles penseront peut - être un peu plus à lui et n'hésiteront plus à donner leur précieux sésame lors de son prochain concert à Anaheim . . .