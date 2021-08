Lil Baby raconte sa détention à Paris : "ils m'ont donné un bol de riz"

Dans une nouvelle interview pour Icebox, Lil Baby est revenu sur sa détention à Paris survenue début juillet.

par Team Mouv'

En visite à Paris au mois de juillet pour la Fashion Week, Lil Baby avait été contrôlé puis arrêté pour possession de stupéfiants. Une arrestation qui avait suscité énormément de réaction, dans les quatre coins du monde . Après une nuit passée enfermée, le rappeur avait finalement pu sortir, et il est revenu sur cet épisode traumatisant, pour l'émission Icebox.

Ils m’ont donné un bol de riz

Lil Baby se confie : "Maintenant que j’ai pris le temps d’y réfléchir, je sais ce qu'il s'est passé à Paris . J’ai été arrêté le jeudi, et j'avais un concert le samedi même . Je me suis dit que j'allais sûrement rater le concert si je ne sortais pas à temps . " avant d'ajouter : "Les gens me demandaient si ça allait, mais non j'allais pas bien . Je suis allé plusieurs fois en prison, mais c'était aux Etats - Unis, ils parlaient anglais . Là j'étais arrêté dans un pays étranger, ils ne parlaient pas anglais . C'est la première fois que je me suis senti comme un enfant . J'avais peur . Je pensais que j'allais rester enfermé pour plusieurs nuits . "

Lil Baby explique ensuite qu'il a mangé juste un bol de riz : "Ils m'ont donné un put * * * de bol de riz mec . Je me disais que je n'allais pas y arriver . C'était mort . Je parle d'un vrai bol de riz et un verre de lait, j'étais genre : "non je peux pas" . "