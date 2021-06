Lil Baby banni d'un restaurant de luxe à vie

Le rappeur a été banni d'un luxueux restaurant, sauf qu'on ne sait pas pourquoi...

par Team Mouv'

C'est une drôle de mésaventure dont Lil Baby fait les frais : il a été banni à vie d'un restaurant de luxe situé à Houston, dans le Texas . Comme le rapporte Interlude, la nouvelle a été divulguée par DJ Akademiks, que l'on peut considérer comme un blogueur, animateur de sa propre chaîne YouTube où il débat sur des sujets relatifs au monde du rap us . Très bavard, Dj Akademiks est souvent le révélateur de potins plus ou moins croustillants et farfelus .

Mystère

C'est donc ce dernier qui a partagé une photo d'une liste de personnes bannies du restaurant de luxe dont il est question : parmi les nombreux bannis se trouve Lil Baby de son vrai nom Dominique Jones . En observant attentivement l'image, on peut constater que le rappeur est interdit de passage dans l'établissement depuis le 24 mai 2020, soit plus d'un an .

Seulement la raison de cette exclusion reste encore méconnue, ajoutant encore plus de mystère à l'affaire, surtout qu'on ne sait pas de quel restaurant il s'agit et que Lil Baby n'a pas répondu aux questions des journalistes à ce sujet .