Lil Baby absent de "PUNK" : il a oublié d'envoyer son couplet à Young Thug

Lil Baby a oublié d'envoyer son couplet à Young Thug et n'apparait donc pas sur l'album "PUNK".

par Team Mouv'

Le nouvel album de Young Thug, P * NK, est sorti ce vendredi 15 octobre, avec une foule d'invités de renom, dont Drake, J . Cole, Travis Scott, Future, A$AP Rocky, Post Malone, Gunna et Doja Cat, ainsi que des apparitions posthumes de Mac Miller et Juice WRLD. Cependant, il s'avère que le projet aurait dû comporter une autre collaboration de poids .

Lil Baby, la tête ailleurs

Dans une vidéo TikTok postée ce mercredi 20 octobre, Lil Baby a révélé qu'il était censé apparaître sur le titre Bubbly aux côtés de Drake et Travis Scott . Le problème est qu'il a oublié d'envoyer son couplet à Young Thug à temps . . . Les fans ont quand même pu entendre une partie du couplet inutilisé de Baby sur Bubbly, puisqu'il en a joué un extrait pendant qu'il se faisait couper les cheveux dans sa vidéo .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



A peine le post sorti, il y a déjà des spéculations selon lesquelles le couplet complet de Lil Baby apparaîtra sur une éventuelle édition deluxe de P * NK.

Bien qu'il ait manqué la date limite pour P * NK, Lil Baby n'est pas à court de collaborations avec Young Thug . Le duo d'Atlanta a fait équipe à plusieurs reprises, notamment sur Bad Bad Bad, We Should, Right Now, Up the Side avec Lil Durk et Chanel. Soyons donc rassurer, il semble fort probable de revoir ces deux artistes collaborer ensemble .