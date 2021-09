Les Fugees ont eu 3h30 de retard au premier concert de leur tournée

Les Fugees sont arrivés très en retard lors de leur premier concert de tournée aux Etats-Unis.

par Team Mouv'

The Fugees font leur grand retour sur scène pour célébrer les 25 ans de l’album The Score et c'est à New York que tout commence . . . Mais le groupe très attendu est arrivé avec 3h30 de retard pour leur première date !

L'attente en vaut la peine

La tournée tant rêvée des Fugees a débuté ce mercredi 22 à New - York . Un artiste a tweeté qu'il était présent lors du concert mais que l'attente du groupe mythique était longue . Le show devait commencer à 19h mais Lauryn Hill, Wyclef Jean et Pras Michael ont débarqué seulement à 22h30. Le spectateur confirme qu'il fallait s'y attendre et que malgré cela, le concert était "magique"!

En vrai, voir les Fugees c'est pas commun et ça vaut le coup d'attendre quelques heures après toutes ces années ! D'ailleurs Lauryn Hill a l'habitude des retards et ne s'en cache pas comme à Paris en 2018 où elle a été huée et comme elle le dit dans son dernier titre Nobody avec Nas. De même que lors de cette première date de tournée à New - York elle a balancé au public que c'était "un miracle" si le groupe s'est reformé pour partir en tournée .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix