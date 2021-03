Lil Nas X : ses "chaussures du diable" validées par l’Église de Satan

Critiqué sur les réseaux sociaux, attaqué en justice par Nike, Lil Nas X vient de recevoir le soutien inattendu de l'Église de Satan qui valide sa chaussure du diable.

par Team Mouv'

Le clip de son dernier morceau MONTERO ( Call Me By Your Name ) est sorti il y a à peine cinq jours, autant de temps pendant lequel Lil Nas X a alimenté les polémiques. Dans cette vidéo à l’univers fantastique, le rappeur interprète un ange déchu contraint de faire face à son jugement dernier . Mais c’est surtout la scène finale qui a retourné internet . On y aperçoit Lil Nas X en train de twerker sur les genoux du diable. Une provocation qui a tout de suite lancé la polémique sur les réseaux sociaux où beaucoup d’internautes l’accusent de vouloir corrompre la jeunesse.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Lil Nas X va encore plus loin

Une polémique que va continuer d’alimenter l’interprète d’Old Town Road par la suite . Ce lundi, il a annoncé sa collaboration avec le collectif d'art MSCHF, basé à New York, pour lancer une paire de sneaker, les "Satan shoes", une édition très limitée, vendue seulement à 666 exemplaires . Sur la base de la Nike Air Max 97s, le collectif a imaginé une chaussure entièrement customisée avec des symboles sataniques : pentagramme en bronze, croix inversée, et verset de la Bible évoquant la chute de Satan sur la Terre . Lil Nas X pousse la provocation jusqu’au bout en annonçant que le talon de la chaussure contient du colorant rouge mélangé à quelques gouttes de sang. Les 666 paires, vendues à plus de 1 000 dollars l’unité, ont été en rupture de stock en à peine une minute .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Les Satan Shoes validées par l'Église de Satan

Nike, n’ayant jamais donné son accord pour l’utilisation de sa chaussure, a dénoncé cette "collaboration" . La marque porte plainte contre MSCHF pour contrefaçon de marque .

Mais le collectif d’art et Lil Nas X viennent de recevoir un soutien inattendu . Aux États - Unis, l’Église de Satan annonce qu’elle valide la paire de chaussures. Elle considère qu’elle embrasse parfaitement l’essence du satanisme . David Harris, le magister de l’Église, a expliqué à TMZ qu’il adorait le fait que le rappeur se détache de toute forme de religion à travers son clip et cette sneaker . Harris applaudit également le pied de nez que Lil Nas X fait à tous ceux qui appelaient à ce qu’il brûle en enfer à cause de son homosexualité . L'Église valorise son désir de vivre sa vie à sa manière .