Les 10 albums de rap les plus écoutés de tous les temps sur Spotify

Quels sont les albums de rap les plus écoutés sur Spotify ?

par Team Mouv'

Alors que Scorpion de Drake vient de franchir les 9 milliards de streams sur Spotify, on s'est demandé quels étaient les albums de rap us les plus écoutés sur la plateforme suédoise. Voici le top 10, selon les chiffres relevés par Sens Critique en mars 2022.

10 - Juice WRLD - Legends Never Die

+4,3 milliards de streams

Comme XXXTentacion, Juice WRLD est présent à deux reprises dans ce top 10, avec l’album Legends Never Die. Cet album sort à titre posthume, sept mois après la mort du rappeur. Il démarre à la première place du Billboard 200 avec 497 000 ventes en une semaine. L’album est porté par plusieurs singles comme Righteous, Tell Me U Luv Me", Life's a Mess ou Come & Go.

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

9 - Pop Smoke - Shoot for the Stars Aim for the Moon (2020)

+5,1 milliards de streams

Shoot For The Stars Aim For The Moon est le premier album de Pop Smoke. Il sort à titre posthume, 5 mois après la disparition du rappeur. Il est produit par 50 Cent, et on retrouve des gros invités sur le disque, comme Lil Baby, DaBaby, Swae Lee, Quavo, Future, 50 Cent, Tyga ou encore Roddy Ricch. À sa sortie, Pop Smoke est l'artiste le plus écouté dans le monde sur Spotify le jour même avec 41 millions de streams.

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

8 - Drake - More Life (2017)

+5,1 milliards de streams

À la 8ème position, on retrouve Drake (qui sera présent à deux autres reprises dans ce top 10 un peu plus bas) En attendant son prochain album, Drizzy lâche More Life en 2017, après Views et juste avant Scorpion. Le projet est présenté comme une playlist, composée de 22 morceaux.

Malgré la forme que prend ce disque, le succès est au rendez-vous, et en streaming aussi. On retrouve le titre Passionfruit, et la pochette est illustrée par une photo de son père Denis Graham. 16 morceaux de l’album ont plus de 100 millions de streams sur Spotify.

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

7 - Kendrick Lamar - DAMN. (2017)

+5,3 milliards de streams

DAMN. est le dernier album de Kendrick Lamar à ce jour. Absent depuis plus de 5 ans, son retour sera forcément très attendu et commenté. Cet album est son 4ème, et est un véritable carton (comme ses trois premiers disques d’ailleurs).

Il s’est écoulé à 607 000 ventes en 1ère semaine et Kendrick a reçu un Prix Pulitzer pour ce disque, le premier pour un rappeur. DAMN. a été couronné du Grammy du meilleur album rap. Plus de 5,3 milliards de streams Spotify à ce jour.

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

6 - XXXTentacion - 17 (2017)

+5,7 milliards de streams

Après ?, XXXTentacion se place à la 6ème position avec son album 17, le premier de sa carrière. Un disque court de 11 pistes pour 22 minutes seulement qui comporte les singles Revenge, Jocelyn Flores et Fuck Love. L’album est entré à la deuxième place du Billboard 200 avec 87 000 ventes en première semaine. Comme l’album suivant, la popularité de l’album prendra une autre dimension après le décès de XXX.

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

5 - Juice WRLD - Goodbye & Good Riddance (2018)

+5,7 milliards de streams

Goodbye & Good Riddance est le premier album de Juice WRLD dévoilé le 23 mai 2018. C’est son entrée officielle dans le rap, et il y rentre par la grande porte. Rapidement acclamé par la critique, le disque va prendre une autre dimension après la mort accidentelle de Juice WRLD le 8 décembre 2019. À l’instar de XXXTentacion, le disque va connaître un regain d’attention à titre posthume. Sur cet album, on retrouve le classique de Juice WRLD : Lucid Dreams qui sample Shape of My Heart de Sting.

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

4 - Travis Scott - Astroworld (2018)

+6,2 milliards de streams

Sorti le 3 août 2018, Astroworld est le 3ème album solo de Travis Scott, et toujours son dernier à l’heure où on écrit cet article. Fort d’une promotion incroyable, l’album a connu un succès énorme à sa sortie, qui a permis à Travis Scott de franchir un cap commercial.

Sur cet opus, 122 personnes et artistes ont participé à l'écriture. On retrouve des titres marquants comme Butterfly Effect, Sicko Mode ou encore Stargazing.

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

3 - Drake - Views (2016)

+7,3 milliards de streams

Drake est LE rappeur à l’ère du streaming, et le prouve en se positionnant deux fois dans le Top 3 des disques de rap les plus écoutés sur Spotify. Après Scorpion, c’est Views qui cumule plus de 7,3 milliards de streams sur la plateforme.

L’album a propulsé Drake au rang de superstar, il est son 4ème album studio, et tout le monde se souvient encore de Hotline Bling.

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

2 - Drake - Scorpion (2018)

+8 milliards de streams

Lorsque Drake revient avec Scorpion en 2018, il est attendu au tournant comme jamais. L’artiste avait dévoilé Views deux ans plus tôt, et devenait la plus grosse star du rap actuel.

Sur ce disque composé d’une face A et une face B, on retrouve 25 morceaux, dont les hits God's Plan, Nice for What, I'm Upset et In My Feelings. Le projet avait explosé le record historique de streams en 1 journée pour un album sur Spotify (132 millions).

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

1 - XXXTentacion - ? (2018)

+8 milliards de streams

Il est l’album de Rap US le plus écouté de Spotify, même si il fait la course avec Scorpion de Drake, qu’on retrouve à la deuxième place.? est le deuxième album studio de XXXTentacion et sort le 16 mars 2018, trois mois avant sa triste disparition.

L’opus est entré directement à la première place du Billboard 200 à sa sortie, et a connu un gain de popularité après la mort de son auteur. Sur le disque, on retrouve des titres comme SAD!, changes et Moonlight. Une perle à écouter si ce n’est pas déjà fait.