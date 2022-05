LeBron James révèle son Top 5 des albums rap de tous les temps

Lebron James fait la liste des 5 meilleurs albums rap de tous les temps, selon lui.

par Team Mouv'

Alors que son équipe des Lakers de Los Angeles a récemment été éliminée de la course aux playoffs, Lebron James profite de son temps de répit pour discuter avec ses followers. À l'occasion d'une session de questions/réponses avec ses fans sur Twitter, ce dernier a livré son top 5 des meilleurs albums de rap de tous les temps et visiblement, il connait ses classiques.

Que des GOATs

Si aux États-Unis, rap et basket font aussi bon ménage qu'en France avec le rap et le football, Lebron James a une nouvelle fois prouvé qu'il était un fin connaisseur. En effet, celui qui a déjà révélé son top 5 des meilleurs rappeurs vient de dévoiler, ce lundi 16 mai, sa liste des 5 meilleurs albums hip hop de tous les temps.

Adepte de rap, la superstar des Lakers avait déjà listé en 2012 Biggie, Tupac, Jay-Z, Eminem ou encore Nas dans sa liste des 5 des meilleurs rappeurs à l'occasion d'une Q&A similaire.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Et finalement, son top 5 d'albums est plutôt cohérent avec le précédent, citant dans un tweet, en réponse à un de ses 51 millions d'abonnés, des classiques tels que The Chronic de Dr. Dre, Doggystyle de Snoop Dogg,Black Album de Jay-Z, It was written de Nas et Life after death de Biggie, précisant tout de même "Mais j'en ai tellement d'autres à nommer pour de vrai !".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Visiblement amoureux du rap classique des années 90,2000 le King n'en est cependant pas moins informé et intéressé par la génération actuelle. Celui-ci réagit d'ailleurs souvent souvent aux dernière sorties rap sur son compte Instagram. Récemment, c'est le dernier album de Kendrick Lamar que l'athlète a salué.