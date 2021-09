Le top 10 des rappeurs US avec le plus de vues sur YouTube

Découvrez les rappeurs qui cumulent le plus de vues sur leur chaîne YouTube.

par Team Mouv'

La guerre de la vidéo se déroule sur YouTube et certains rappeurs s'en sortent mieux que d'autres . Le média Twitter Hip Hop All Day, qui partage régulièrement des statistiques autour du rap, a dressé le top des artistes qui cumulent le plus de vues sur YouTube.

Les chiffres sont uniquement basés sur les chaînes YouTube officielles, et les vues des autres comptes ne sont pas prises en compte .

Eminem au top de YouTube

C'est Eminem, le rappeur de Détroit, qui va lancer son restaurant de spaghettis, qui est en tête du classement avec 20 milliards de vues au total. Sa vidéo la plus vue est Love The Way You Lie en featuring avec Rihanna, qui compte 2,2 milliards de vues .

Derrière lui, on retrouve Wiz Khalifa à la deuxième position, avec 11 milliards de vues, dont 5 milliards de vues qui viennent du clip See You Again ( pour la petite anecdote, le morceau See You Again avait été proposé à Eminem, qui avait alors décliné la proposition . C'est finalement Wiz Khalifa qui a réalisé le morceau pour Fast and Furious, et c'est toujours son plus gros succès à ce jour ) .

Derrière les deux hommes, on retrouve logiquement Drake ( 3ème ) avec 10 milliards de vues et qui dépassera certainement Wiz Khalifa prochainement, puis XXXTentacion ( 4ème ) et NBA Youngboy ( 5ème ). Le reste du classement est à découvrir ci - dessous .

