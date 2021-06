XXXTentacion : le morceau "F*ck Love" perd son record de stream sur Soundcloud

Le featuring de XXXTentacion et Trippie Redd n'est plus le plus streamé.

Le rappeur XXXTentacion, décédé le 18 juin 2018, bat encore tous les records. Ni l'accusation de violence envers son ex - petite amie, ni sa mort n'a réussi a faire de lui un ange déchu . Le rappeur vient d'atteindre la quatrième place des sons les plus streamés de l'histoire de Spotify avec son single Sad . L'année dernière, s_on album intitulé _17, a dépassé les 6 milliards de streams sur Spotify et ses albums posthumes ont connu un succès triomphant .

Aujourd'hui par contre il perd sa place de titre le plus écouté de la plateforme Soundcloud avec F * ck Love en featuring avec Trippie Redd . Jahseh Dwayne Ricardo Onfroy de son vrai nom, et Trippie avaient atteint le sommet des charts avec leur morceau F * ck Love sorti il y a 3 ans sur l'album 17 . La vidéo YouTube sans clip, a atteint 360 millions de vues et était la plus écoutée de Soundcloud avec 275 millions d'écoutes . C'est 약속 du groupe de K - Pop BTS qui est devenu le morceau le plus streamé de la plateforme .

Les lyrics "__Bébé j'ai besoin de toi dans ma vie, dans ma vie S'il te plait bébé, ne change pas de côté" ont résonné dans le cœur de ses millions de fans et de toute la communauté Soundcloud . C'est sur cette plateforme que la plupart des rappeurs "sadboys" peuvent montrer leur univers sombre et mélancolique et XXXTentacion y est toujours le prince .