Le rappeur Silento est inculpé pour le meurtre de son cousin

Rattrapé par la justice, Silento va très prochainement finir derrière les barreaux pour ses multiples crimes.

par Team Mouv'

Ricky Lamar Hawk, né le 22 janvier 1998 à Atlanta, en Géorgie, est un rappeur et chanteur américain que vous avez très certainement connu en 2015 avec son premier single Watch Me ( Whip/Nae Nae ) qui cumule aujourd'hui presque 2 milliard sde vues sur YouTube .

Mais malheureusement, si on reparle de lui aujourd'hui, ce n'est pas pour parler de ses nouveautés mais parce qu'il est maintenant officiellement accusé de meurtre et coupable dans la mort par balle de son cousin, selon les nouvelles infos fournies par TMZ.

4 chefs d'accusation de crime, dont un chef de meurtre malveillant et un chef de meurtre criminel

La police avait déjà arrêté Silento à ce sujet au mois de février dernier pour le meurtre présumé de Frederick Rooks après une enquête sur la mort de l'homme, le cousin du rappeur, 34 ans, abattu dans la rue le 21 janvier par 8 balles au niveau du visage et des jambes .

L'équipe de Silento avait affirmé qu'il souffrait de divers problèmes de santé mentale depuis plusieurs années mais ca ne suffira pas pour légitimer ses actes, car en plus de ses faits graves, Silento à été plusieurs fois arrêté pour possession d'armes et a eu quelques soucis avec la police. Il s'est déjà notamment introduit dans une maison avec une hachette, cherchant sa copine, avant de se rendre compte qu'il s'était trompé de lieu . De plus, il semble connu des services pour de récurrents soucis de conduite . . . mais de là à tuer quelqu'un. . .

Bref, ça sent la condamnation et la peine de prison !