Le jour où Wiz Khalifa a envoyé un message à Emmanuel Macron pour légaliser le cannabis en France

À l'occasion de l'élection présidentielle, Baloo a ressorti une séquence de Wiz Khalifa qui fait sa proposition de réforme au président Français.

Tout récemment devenu copropriétaire d'une ligue de MMA avec Kevin Hart, le rappeur de Pittsburgh a prouvé être aussi bien un homme d'affaires qu'un rappeur. Le rappeur était de passage en France il y a trois ans et avait accordé une interview à Rap Fire. Dans cette interview, Wiz adresse un message à Emmanuel Macron, et le journaliste Baloo a ressorti la séquence à l'occasion de l'élection présidentielle.

Alors forcément, quand le journaliste aborde le sujet du cannabis, Wiz à des idées et n'hésite pas à prendre position mais quand on lui précise que c'est illégal en France et qu'on lui demande s'il voudrait passer un message au président à ce sujet, regarder ce qu'il répond :

Yo président, Macron c'est Khalifa mec ! Je vais venir à la maison, on va parler, regarder des dessins animés, t'as vu ? On va changer la loi sur la weed frangin...

Il poursuit avec une remarque très pertinente et un argument de choc :

Pas besoin de la décriminaliser ? Légalise là à des fins récréatives, oublies le reste mec.

Une proposition souvent évoquée mais jamais réalisée, qui conviendrait à un grand nombre de français, car pour ceux qui ne le savaient pas, nous sommes les champions en matière de consommation de cette substance, en particulier chez les jeunes ! Pas sûr que le président (ré)élu regarde la vidéo et encore moins les dessins animés avec Wiz.

Il aura au moins eu le mérite d'essayer !