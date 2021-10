Le jour où Biggie a découvert le diss track de 2Pac

L'ex de Biggie raconte le moment où il a écouté le diss track de 2Pac.

par Team Mouv'

L'ex de Biggie et artise de Mudrer Inc . , Charli Baltimore, confie dans une interview comment Biggie a réagi au fameux titre Hit'em up de 2Pac. Bien sûr le track n'a pas conquis le rappeur . . .

"C'était un choc . C'était fou . "

Lors d'une interview vidéo pour The Art of Dialogue diffusée ce 29 septembre, Charli Baltimore balance des anecdotes sur son ex Notorious B . I . G . Elle révèle la vérité sur sa dispute houleuse avec lui quelques jours avant sa mort, sans oublier une autre histoire mais pas n'importe laquelle : sa réaction lors qu'il a entendu pour la première fois le diss track de 2Pac !

Comme le rapporte HipHopDX elle explique que "c'était le tournage de la vidéo de quelqu'un", mais elle ne se rappelle plus de qui . Elle ajoute : "Puff était là, et je me souviens juste que Puff est sorti . Je crois qu'on s'est arrêté, Puff est sorti . Il avait l'air très sombre et il a dit : "Yo ! Je dois te faire écouter ce disque . Et c'est la première fois qu'on a entendu Hit 'Em Up . " Donc c'est bien Diddy qui a montré le morceau à Biggie !

A ce moment là le mood a complètement basculé :"L'ambiance a changé du tout au tout . Un tournage de vidéo est censé être optimiste, joyeux, et Big dit : 'Tu es sérieux, là ? Sérieux ? C'est ce qu'on est en train de faire ? C'était un choc . C'était fou . " Selon elle, Biggie Smalls n'a pas compris pourquoi son ancien ami lui a réservé ce morceau pour lui faire du mal !