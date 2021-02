Lauryn Hill décroche le disque de diamant avec son classique "The Miseducation of Lauryn Hill"

Sorti en 1998, "The Miseducation of Lauryn Hill" vient d’être certifié disque de diamant aux États-Unis.

par Team Mouv'

Lauryn Hill confirme que la bonne musique est intemporelle . Plus de 20 ans après sa sortie, son album The Miseducation of Lauryn Hill a été certifié disque de diamant par la RIAA ( Recording Industry Association of America ) , le 16 février 2021 .

Un premier album iconique

The Miseducation of Lauryn Hill est le premier album solo de Lauryn Hill, après l’immense succès qu’elle a connu avec les Fugees, dont l’album The Score est certifié sept fois platine . Avec ce disque de diamant, qui correspond à plus de 10 millions de ventes, la rappeuse du New Jersey rejoint une liste très sélective d'artistes, dans laquelle on retrouve notamment Eminem ( avec The Eminem Show et The Marshall Mathers LP) , Biggie ( avec Life After Death) , 2Pac ( avec All Eyez On Me) mais aussi Michael Jackson ou encore Bob Marley.

En septembre 2020, le magazine Rolling Stone avait classé The Miseducation of Lauryn Hill meilleur album rap, dans sa liste des 500 meilleurs albums de tous les temps. L’impact de ce disque, son succès critique et commercial ( 422 . 000 ventes en première semaine ) expliquent cette certification . Malheureusement, Lauryn Hill n’est pas parvenue à confirmer ses débuts extrêmement prometteurs, puisqu’elle n’a jamais sorti de deuxième album .