Rihanna : la prod de “Diamonds” avait d’abord été proposée à Eminem

La prod de "Diamonds" de Rihanna a bien failli être utilisée par Eminem... on vous raconte ça juste ici.

par Team Mouv'

On se rappelle tous de cette période où Diamonds de Rihanna passait absolument partout, où qu'on aille on était obligés d'entonner ce refrain mythique . Qu'est - ce que vous diriez maintenant si on vous apprenait que cette prod cultissime a bien failli être utilisée par Eminem avant Rihanna ?

L'histoire d'un titre qui s'est jouée à pas grand chose

Dans une interview Apple Music avec Zane Lowe, ce n'est autre que le producteur Benny Blanco qui est revenu sur l'histoire de ce hit de 2012, qu'il avait co - écrit et co - produit avec Stargate et Sia . Il explique qu'à l'origine, les trois producteurs avaient des idées différentes concernant l'artiste à qui devait revenir cette prod. Si Blanco pensait à Kanye West ou Lana Del Rey, Stargate était persuadé que la chanson devait revenir à Rihanna .

Un mois auparavant, Blanco avait également envoyé un CD de cette même prod à Paul Rosenberg pour qu'il la fasse écouter à Eminem, sans avoir de nouvelles . Aussi, quelle ne fut pas sa surprise lorsque, en pleines tergiversations avec ses collègues, Blanco apprit qu'"Eminem avait apparemment écrit une chanson pour la prod" . Au final, l'instru est revenue à Riri, ce que Blanco ne regrette pas le moins du monde . "C'est la meilleure chanson que j'ai jamais fait", explique - t - il .

En tous cas, aucune rancune ne semble avoir été créée entre les deux artistes, au vu des featurings de folie que Rihanna et Eminem nous ont balancé dans les années qui ont suivi !