La fille de Dr. Dre est SDF et vit dans une voiture

C'est la plus âgée de ses filles et cela fait dix-huit ans qu'elle n'a pas eu de contact avec son père.

C'est une bien triste histoire qui poursuit Dr . Dre, LaTanya Young, la plus âgée des filles du producteur est en situation précaire et se bat pour survivre . En effet, comme le rapporte Complex, la femme de 38 ans et mère de quatre enfants, vit désormais dans une voiture et peine à joindre les deux bouts .

Une situation alarmante

Ses enfants, eux, vivent chez des amis à elle le temps qu'elle puisse remonter la pente . "Je prends des petits boulots juste pour survivre . Je suis payée 15 dollars de l'heure pour de la manutention en entrepôt . J'essaie de garder la tête hors de l'eau . J'ai des dettes depuis un moment" a t - elle confié .

Cependant, on pourrait se demander ce que son milliardaire de père pense de tout ça ? Et c'est bien là le souci, en conflit depuis près de 18 ans, la fille et le père n'entretiennent plus de relations et le contact ne peut s'établir qu'à travers l'équipe du producteur . Ce dernier l'a pourtant déjà aidé dans le passé mais a coupé toute forme d'aide financière depuis janvier 2020 .