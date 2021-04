DMX : sa fiancée lui rend hommage avec un tatouage

Desiree Lindstrom aura pour toujours DMX dans la peau . La fiancée de la légende du rap s’est faite tatouer sur le poignet pour rendre un dernier hommage à son bien - aimé.

Piquée par la tatoueuse new - yorkaise Krystal Kills, c’est l’artiste elle - même qui a révélé l’œuvre sur son compte Instagram . "Je suis honorée de pouvoir te rendre cet hommage, mais aussi attristée . Ta lumière était inégalable" a commenté Kills en s’adressant directement à X . Elle continue :

Le monde a perdu une icône mais aussi un grand père . Je prie pour ta famille . REPOSE EN PAIX, DMX . Merci de nous avoir inspirés et d'avoir donné une voix à Yonkers . Tu as fait bouger le monde et laissé ta marque .