La drôle de promo de Kendrick Lamar au Ghana

Kendrick Lamar s'allie à Spotify pour la promo de son dernier album au Ghana.

par Team Mouv'

En déplacement au Ghana, Kendrick Lamar semble y vivre sa meilleure vie entre foot de rue avec des jeunes et visite du pays entouré de ses habitants, et profite également de ce voyage pour faire la promotion de son album Mr. Morale & The Big Steppers, avec Spotify.

Des bus floqués

Arrivé au Ghana avant la sortie de son album, Kendrick Lamar a lancé une campagne de promotion pour Mr. Morale & The Big Steppers dans le pays. Si des rumeurs évoquent qu'un documentaire est en cours de tournage, le rappeur a surtout marqué le Ghana de son empreinte en floquant des références à son album sur les véhicules et notamment sur les trotros (transports en commun typiques du Ghana) du pays, particulièrement de la capitale, Accra, en association avec Spotify.

En effet, on peut lire sur les minibus et taxis des annotations telles que "you can't please everybody" - Oklama", "I love when you count me out", "Rich Spirit" ou encore "Oklama presents... The Big Steppers".

Une manière locale mais pas inédite d'étendre sa présence aux quatre coins du monde, bien que sa renommée soit déjà mondiale.