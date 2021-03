Beyoncé et Jay-Z ont-ils racheté la couronne de Biggie pour leur fille ?

Vendue aux enchères en septembre 2020, la couronne de Notorious B.I.G. portée lors de son célèbre shooting photo « K.O.N.Y. » n’avait pas refait surface depuis, jusqu’à ce que la fille des Carter porte ce qui semble être la même couronne.

par Team Mouv'

Originale ou simple ressemblance troublante ? La question se pose concernant la couronne que porte fièrement Blue Ivy sur Instagram .

Alors que Queen B, comme à son habitude, raflait toutes les récompenses, sa fille Blue Ivy a suivi les pas de ses parents en remportant son premier Grammy à seulement 9 ans grâce à sa collab’ avec maman sur son dernier album . Au - delà de ce record de précocité, c’est surtout sa photo où elle pose avec son Grammy qui fait parler .

En plus de boire à la paille dans son Grammy, la jeune fille s’était parée d’une couronne dorée présentant une ressemblance plus que troublante avec celle de Notorious B . I . G . Le rappeur tragiquement décédé en 1997 avait réalisé un shooting photo trois jours avant sa mort dans lequel il portait une couronne en plastique dorée ornée de pierres multicolores . La série de photos "K . O . N . Y . ( King Of New York )" est alors entrée dans la légende .

Photo extraite de "K.O.N.Y (King of New York)" (crédit : Sotheby's)

La couronne a été vendue pour 600 000$ !

La couronne avait été quelques temps perdue avant que le photographe Barron Claiborne, à l’origine des clichés, la rachète sur Broadway pour seulement 6 dollars alors qu’elle avait été signée par Biggie . C’est Claiborne qui a décidé de la mettre aux enchères le 15 septembre dernier . L’objet de collection avait été adjugé à près de 600 000 dollars sans que l’acheteur ne se fasse connaitre.

Des rumeurs qui tiennent la route

Alors forcément, quand une couronne ressemblant en tout point à celle du rappeur disparu réapparaît sur la tête de Blue Ivy, les spéculations envahissent Twitter . Mais les rumeurs tiennent la route ! Jay - Z et Biggie se connaissaient bien, les deux rappeurs New - yorkais ont collaboré sur plusieurs sons, dont le mythique I Love the Dough, et on fait plusieurs performances sur scène ensemble . Il est très probable que Jay - Z est voulu récupérer un souvenir de son ami et mentor, et garder la connexion East Coast en vie .