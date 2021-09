Kylie Jenner annonce qu'elle est enceinte de son deuxième enfant avec Travis Scott

Kylie Jenner annonce sa grossesse dans une vidéo Instagram touchante.

par Team Mouv'

Il y a quelques jours une source proche du couple Kylie Jenner x Travis Scott a dévoilé qu'un nouveau baby est en route. L'annonce est en fait bien vraie : la mère de Stormi annonce sur Instagram qu'elle est enceinte d'un deuxième enfant . La vidéo diffusée reprend des extraits de la vie intime de la famille et c'est du high level de mignonnerie .

Une séquence émotion

Déjà visionnée 51 millions de fois, la vidéo IGTV de Kylie Jenner posté ce 8 septembre 2021 casse Instagram . L'annonce fait le tour du monde . Il faut avouer que la séquence de plus d'une minute est touchante . Elle commence sur un zoom sur un test de grossesse positif que la mère de Stormi montre à Travis Scott, émerveillé par la nouvelle . Ensuite, on suit la famille chez le docteur pour une échographie du baby bump . Attention moment très émouvant : on entend les battements de cœur du bébé et on aperçoit Stormi heureuse de bientôt être une grande sœur !

Dans l'IGTV on voit aussi la mère du clan Kardashian, Kris Jenner, qui apprend la grossesse de sa fille et des extraits de l'anniversaire de Kylie Jenner entourée de fleurs et de lumières . La vidéo se termine sur un shooting photo de la future mère de deux enfants et sur un gros plan de Stormi en train de sourire . Quoi, pleurer ? Nous ? Non !