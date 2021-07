KTS Dre : le rappeur abattu par 64 balles après sa sortie de prison

Le rappeur de Chicago, KTS Dre a été abattu peu après sa sortie de prison, samedi soir, dans une embuscade.

par Team Mouv'

La liste de rappeurs tués lors de règlements de compte entre gang s'allonge . . . XXXTentacion, FBG Duck, Tray Savage, Nick Blixky, Nipsey Hussle et Pop Smoke. Samedi 10 juillet 2021, le rappeur de Chicago, KTS Dre, a été abattu peu après sa sortie de prison dans une embuscade .

Une fusillade d'une extrême violence

Selon le magazine américain Complex, il a été enfermé pendant plus d'un an derrière les murs de la prison Cook à Chicago pour une accusation d'arme à feu . Londre Sylvester, de son vrai nom, avait 31 ans et venait d'être libéré sous caution . Son nom de scène KTS signifie "Kill To Survive", une phrase qu'il avait tatouée sur son cou avec un symbole de cible de tir .

Ce samedi, il se baladait avec sa mère dans les rues peu après sa sortie de prison lorsque deux voitures avec des hommes armés ont ouvert le feu . Selon Complex, les forces de l’ordre ont trouvé au total 59 douilles sur le lieu du crime. KTS Dre a été blessé au visage et à la poitrine par plus de 64 balles .

Selon La Nouvelle Tribune sa mère et une troisième personne ont également été touchées par les balles, mais le pronostic vital n'est pas engagé . "Il semble que Sylvester était la cible visée et que ( les femmes ) ont été touchées par inadvertance", indique le rapport de police selon Complex . Le rappeur a été emmené à l’hôpital Mount Sinai où il a été officiellement déclaré mort . Les suspects se sont enfuis dans leurs véhicules et le meurtre fait toujours l'objet d'une enquête, a rapporté le journal Ledger Enquirer . La violence dans les rues de Chicago fait de nombreuses victimes et selon NBC Chicago, les cas de violence par balle sont en nette augmentation .