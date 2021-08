Kodak Black survit à un accident d’avion

A bord du jet privé du boxeur Gervonta Davis, Kodak Black a bien failli faire son dernier voyage...

par Team Mouv'

Alors qu'il prenait tranquillement l'avion avec le boxeur Gervonta Davis et d'autres de ses amis samedi 21 août, le petit protégé de Drake a bien failli ne jamais remettre les pieds sur Terre . . . L'avion qui était sur le point de quitter le tarmac de l'aéroport s'est rapidement craché au sol !

capture écran du crash de l'avion privé de Gervonta (source : TMZ)

Un accident qui aurait pu être fatal mais qui heureusement n'a pas eu de conséquences graves . . .

Un défaut du matériel

Comme le rapporte TMZ, Davis et les autres passagers ont supposé que l'accident s'était produit en raison d'une surchauffe de l'avion et des manœuvres de vol que d'autres pilotes faisaient dans les airs . Davis s'est rendu sur Instagram pour diffuser en direct les suites de l'accident, où il a détaillé les seules blessures qu'il a subies étaient aux pieds et aux fesses .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Kodak n'a pas été aussi chanceux et s'est tourné vers Twitter pour informer les fans de ses blessures au coup et au dos. . . Encore sous le choc .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Les 100 000 dollars qu'il a récemment jeté dans l'océan et dans les toilettes lui ont peut être porté chance . . . Plus de peur que de mal !