Kodak Black : sa mauvaise blague avec l’accident d’avion

Un canular qui a du mal à passer.

par Team Mouv'

Alors qu'on le pensait rescapé d'un crash d'avion, Kodak Black a finalement avoué ne pas avoir été à bord du jet du boxeur Gervonta Davis qui s'est écrasé à l'aéroport Fort Lauderdale le 21 août 2021 produit en raison d'une surchauffe de l'avion lors du décollage . Un accident sans blessés graves qu'il n'aurait finalement pas vécu, alors qu'il s'était permis de tweeter à ce sujet en prétendant qui était lui aussi dans l'avion et qu'il était sous le choc et avait maintenant des blessures au coup et au dos .

Immédiatement les fans ont réagi, se sont inquiétés et lui ont apporté leur soutien à la jeune star mais bizarrement lors des publications de du boxeur Gervonta Davis, Kodak n'était pas mentionné . . . 8 heures plus tard, il répond à son propre tweet en affirmant qu'il rigolait juste et qu'en gros les gens n'avaient pas d'humour !

Une plaisanterie qui ne passe pas pour tout le monde

Alors que certain fans ont remercié Dieu de l'avoir "garder en vie", et que d'autres étaient encore inquiets, le rappeur de 24 ans a également ajouté un emoji sans émotion après avoir déclaré que personne n'avait compris sa blague. . . En même temps, c'était pas clair et surtout c'est pas drôle !

Suite à ses aveux, les internautes ont eux différentes réactions : il y en a qui ont fait genre qu'ils avaient compris, d'autres n'ont pas apprécié, certains se sont mis en colère et ont même conseillé à Kodak de ne plus jamais refaire ce genre de blague !

Kodak semblerait clairement être en quête d'actualité !